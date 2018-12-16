Хоккеист сборной России позавидовал футболистам

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу команды в матче Кубка Первого канала с Финляндией. Его слова приводит «Чемпионат.com»

Плотников заявил, что это был лучший матч, на котором он присутствовал.

«Слава богу, я был не на трибуне! Хотелось бы, чтобы чаще устраивали такие матчи, атмосфера потрясающая, народу нравится», — отметил он.

По словам хоккеиста, он завидует футболистам, которые чаще выступают при 70 тысячах зрителей. Он добавил, что хоккеистов вскоре также ждет стадион с большой вместимостью. Спортсмен выразил мнение, что хоккей является спортом номер один в России.

Ранее, 16 декабря сборная России одержала разгромную победу над командой Финляндии со счетом 5:0 и выиграла второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Матч проходил в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена», его посетило более 71 тысячи зрителей.