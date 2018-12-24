«Даллас» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ. Худобин отразил 25 бросков

"Даллас" уступил "Айлендерс" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Даллас" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков в 37 матчах. "Айлендерс" идут девятыми на Востоке с 40 очками в 35 играх.

В следующей встрече "Даллас" 28 декабря в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Айлендерс" днем позже примет "Оттаву".