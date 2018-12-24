"Даллас" уступил "Айлендерс" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (35-я минута), Джордан Эберле (49) и Лео Комаров (60). У проигравших отличился Тайлер Питлик (27).
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов результативными действиями не отметился, заработав восемь минут штрафа. Вратарь хозяев Антон Худобин отразил 25 бросков из 27.
"Даллас" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков в 37 матчах. "Айлендерс" идут девятыми на Востоке с 40 очками в 35 играх.
В следующей встрече "Даллас" 28 декабря в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Айлендерс" днем позже примет "Оттаву".
В других матчах дня "Торонто" дома в овертайме обыграл "Детройт" (5:4 ОТ), "Рейнджерс" в родных стенах уступили "Филадельфии" (2:3 Б), "Флорида" на своем льду была сильнее "Чикаго" (6:3), "Лос-Анджелес" на выезде победил "Вегас" (4:3 ОТ, форвард гостей Илья Ковальчук отметился точным пасом), а "Сан-Хосе" дома проиграл "Аризоне" (3:4 Б).