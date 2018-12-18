Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев не примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейного лиги (КХЛ) против «Сочи».

Хоккеист покинул расположение команды и отправился в Омск, где будет решать вопросы с местным военкоматом, сообщает издание «Горобзор».

В текущем сезоне в 32 играх Ткачев набрал 11 (1+10) очков. Также в его активе 12 минут штрафа. Отметим, что в расположение «Салавата» форвард вернулся из олимпийской сборной России, вместе с которой выиграл Кубок Люцерна.