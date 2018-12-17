Бобровского признали игроком дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня. Первой звездой признан вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский

В матче с «Вегасом» 30-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым для Бобровского в сезоне.

Второй звездой назвали вратаря «Бостона» Ярослава Галака, а третьей — форварда «Брюинз» Колби Кейва.