Бобровского признали игроком дня в НХЛ 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня. Первой звездой признан вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.
В матче с «Вегасом» 30-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым для Бобровского в сезоне.
Второй звездой назвали вратаря «Бостона» Ярослава Галака, а третьей — форварда «Брюинз» Колби Кейва.
Ранее News.ru сообщал, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл с «Вегасом» из-за плохого самочувствия. В известность тренерский штаб «Блю Джекетс» он поставил за час до встречи.