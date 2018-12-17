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Бобровского признали игроком дня в НХЛ 

News.ru + ещё 12 19 часов назад
Фото: John Crouch/Icon Sportswire/Global Look Press
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня. Первой звездой признан вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.
В матче с «Вегасом» 30-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым для Бобровского в сезоне.
Второй звездой назвали вратаря «Бостона» Ярослава Галака, а третьей — форварда «Брюинз» Колби Кейва.
Ранее News.ru сообщал, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл с «Вегасом» из-за плохого самочувствия. В известность тренерский штаб «Блю Джекетс» он поставил за час до встречи.
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