СКА нанес «Словану» 11-е поражение подряд в КХЛ 

Петербургский СКА одержал победу над братиславским "Слованом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Наиль Якупов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев. У гостей шайбу забросил Матуш Сукель.
"Слован" потерпел 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Сукель (Грман, Клок) — 08:53 1:1 — Якупов (Коскиранта) — 09:26 2:1 — Плотников (Дацюк, Тихонов) — 23:58 3:1 — Прохоркин (Зуб, Гусев) — 35:14 4:1 — Гусев (Прохоркин) — 49:42 (5x4)