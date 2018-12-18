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СКА нанес «Словану» 11-е поражение подряд в КХЛ 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Петербургский СКА одержал победу над братиславским "Слованом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Наиль Якупов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев. У гостей шайбу забросил Матуш Сукель.
"Слован" потерпел 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Сукель (Грман, Клок) — 08:53  1:1 — Якупов (Коскиранта) — 09:26  2:1 — Плотников (Дацюк, Тихонов) — 23:58  3:1 — Прохоркин (Зуб, Гусев) — 35:14  4:1 — Гусев (Прохоркин) — 49:42 (5x4)
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