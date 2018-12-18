Дацюк сыграет со «Слованом»

Дацюк был вызван в сборную России на матчи Кубка Первого канала, но не смог принять участие в домашнем этапе Еврохоккейтура из-за травмы.

СКА сыграет со "Слованом" во вторник. Матч начнется в 19:30 мск.