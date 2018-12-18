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Дацюк сыграет со «Слованом» 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сергей Яременко. Хоккеист санкт-петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против словацкого "Слована", нападающий выйдет на лед в первом звене.
Дацюк был вызван в сборную России на матчи Кубка Первого канала, но не смог принять участие в домашнем этапе Еврохоккейтура из-за травмы.
Полностью состав СКА выглядит следующим образом: Магнус Хелльберг (вратарь), Артем Зуб — Антон Белов, Виктор Тихонов — Павел Дацюк — Сергей Плотников, Динар Хафизуллин — Патрик Херсли, Никита Гусев — Николай Прохоркин — Максим Карпов, Давид Рундблад — Андрей Зубарев, Алексей Кручинин — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов, Роман Рукавишников, Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Олег Ли, Михаил Мальцев.
СКА сыграет со "Слованом" во вторник. Матч начнется в 19:30 мск.
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