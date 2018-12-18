"Сочи" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Зият Пайгин (13-я минута), Эрик О'Делл (31, 35), Андрей Алтыбармакян (50) и Роберт Росен (60). У гостей отличились Антон Бурдасов (41) и Линус Умарк (53).
"Сочи" в следующем матче 20 декабря в гостях встретится с подмосковным "Витязем", "Салават Юлаев" в этот же день на выезде сыграет с московским "Спартаком".