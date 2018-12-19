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Дацюк может отправиться в НХЛ 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Павел Дацюк может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил журналист канадского издания TSN Боб Маккензи.
«Слышал несколько разговоров о том, что 40-летний игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Дацюк в следующем сезоне может рассмотреть вопрос о возвращении в НХЛ в следующем сезоне», — написал журналист на своей странице в Twitter.
По словам Маккензи, права на игрока принадлежат «Аризоне». Контракт со спортсменом истекает 1 июля следующего года. По истечению срока Дацюк станет свободным агентом.
Маккензи отметил, что агент россиянина Дэн Мильштейн опровергает информацию.
«Дэн Мильштейн говорит: «Каждый год мы садимся и обсуждаем различные варианты, но возвращение в НХЛ — это совсем не то, что Павел рассматривает», — подытожил он.
В текущем сезоне Павел Дацюк провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 7 шайбами и 21 результативной передачей. Спортсмен выступает за питерский СКА.
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