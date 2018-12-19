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Молодежная сборная России уступила шведам в контрольном матче 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Nicholas T. LoVerde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) уступили команде Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась поражением россиян со счетом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2). Шайбы в составе сборной России забросили Александр Романов (12-я минута) и Виталий Кравцов (33).
Следующий контрольный матч команды Валерия Брагина запланирован на 21 декабря против сборной США.
Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января.
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