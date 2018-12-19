Молодежная сборная России уступила шведам в контрольном матче

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) уступили команде Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась поражением россиян со счетом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2). Шайбы в составе сборной России забросили Александр Романов (12-я минута) и Виталий Кравцов (33).

Следующий контрольный матч команды Валерия Брагина запланирован на 21 декабря против сборной США.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января.