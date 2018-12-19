СМИ: клуб НХЛ расторгнет контракт с россиянином

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" выставила намерена расторгнуть контракт с 22-летним российскими нападающим Раделем Фазлеевым, информирует "Советский спорт"

Хоккеист уже выставлен на драфт отказов, сообщает в своем твиттере американский журналист Чарли О'Коннор.

Фазлеев был задрафтован "летчиками" в 2014 году под общим 168 номером. Последние три года хоккеист провел за "Лехай Валли" — фарм-клуб "Флайерс" в Американской хоккейной лиги (АХЛ). На его счету две голевых передачи в 15 играх нынешнего сезона. Фазлеев так и не дебютировал за "Филадельфию" в НХЛ.

В 2016 году воспитанник "Ак Барса" в составе сборной России выиграл серебряные медали молодежного чемпионата мира.

Ранее агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ.