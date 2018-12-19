Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: клуб НХЛ расторгнет контракт с россиянином 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" выставила намерена расторгнуть контракт с 22-летним российскими нападающим Раделем Фазлеевым, информирует "Советский спорт".
Хоккеист уже выставлен на драфт отказов, сообщает в своем твиттере американский журналист Чарли О'Коннор.
Фазлеев был задрафтован "летчиками" в 2014 году под общим 168 номером. Последние три года хоккеист провел за "Лехай Валли" — фарм-клуб "Флайерс" в Американской хоккейной лиги (АХЛ). На его счету две голевых передачи в 15 играх нынешнего сезона. Фазлеев так и не дебютировал за "Филадельфию" в НХЛ.
В 2016 году воспитанник "Ак Барса" в составе сборной России выиграл серебряные медали молодежного чемпионата мира.
Ранее агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Дацюк может вернуться в НХЛ "Авангард" в овертайме переиграл "Йокерит" в матче КХЛ На матч КХЛ СКА - ЦСКА продано более 66 тысяч билетов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семин отметил вклад Мутко в развитие российского футбола
Нурмагомедов уйдет из UFC1
Франклин завершила карьеру в 23 года
В «Спартаке» рассказали о деталях перехода Лукаса
В Аргентине футболист избил арбитра
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
01:00
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Футбол
01:23
Жена Мамаева назвала Краснодар «колхозом»
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение