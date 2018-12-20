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Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом» 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду играет с «Питтсбург Пингвинз» (идет второй период, пока счет — 1:0 в пользу хозяев), сообщает «Советский спорт».
Капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты.
Ранее Овечкина признали лучшим хоккеистом минувшей игровой недели. В трех последних матчах россиянин забил семь голов, оформив два хет-трика подряд.
Кроме того, результативная серия форварда уже насчитывает 14 матчей (это личный рекорд форварда).
Также Овечкин рассказывал о своем походе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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