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«Динамо» обыграло «Амур» и одержало четвертую подряд победу в КХЛ 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: dynamo.ru
В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и московским "Динамо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из столицы.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (35-я минута) и Даниил Тарасов (60-я). Вратарь "бело-голубых" Иван Бочаров отразил все 26 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо", которое одержало четыре победы подряд, с 45 очками занимает шестое место. "Амур" с 29 баллами идет на предпоследней 12-й строчке на Востоке.
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Хоккей , Иван Бочаров , Даниил Тарасов , Дмитрий Кагарлицкий , ХК Амур
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