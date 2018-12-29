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Панарин забил 100 голов в НХЛ 

Чемпионат.com + ещё 64 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.
После первого периода канадская команда вела со счётом 2:1 — на дубль Джона Тавареса точным броском ответил Ник Фолиньо. В середине второго игрового отрезка при игре «4 на 4» отличился Митчелл Марнер, ещё один гол в составе гостей забил Фредерик Готье. «Жакеты» смогли отыграть лишь одну шайбу усилиями Артемия Панарина.
Для россиянина это сотая шайба в заокеанской карьере. В НХЛ он провёл 279 игр, в которых набрал 274 очка (100+174). В этом сезоне на его счету 41 результативный балл (12+29) в 36 играх при показателе полезности «+4».
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Хоккей , Митчелл Марнер , Уолли де Бакер , Джон Таварес , Артемий Панарин
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