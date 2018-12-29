Панарин забил 100 голов в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

Для россиянина это сотая шайба в заокеанской карьере. В НХЛ он провёл 279 игр, в которых набрал 274 очка (100+174). В этом сезоне на его счету 41 результативный балл (12+29) в 36 играх при показателе полезности «+4».