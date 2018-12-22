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Ягр пошутил над бывшим партнером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" перед матчем регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" устроил церемонию проводов из хоккея нападающего Скотта Хартнелла, сообщает "Советский спорт".
Мероприятие посетил бывший партнер Хартнелла по выступлениям за "Флайерз" 46-летний Яромир Ягр. Чешский форвард пригласил канадца в свой нынешний клуб "Кладно".
"Я до сих пор играю в хоккей и ищу себе партнеров, которые будут медленнее меня на льду", — пошутил Ягр в интервью пресс-службе "Филадельфии".
Ягр и Хартнелл играли за "летчиков" в сезоне-2011/12. Вместе с Клодом Жиру они набрали в том чемпионате 214 очков на троих.
Ранее российский форвард Ничушкин продлил серию без голов в НХЛ до 27 матчей.
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Хоккей , Клод Жиру , Скотт Хартнелл , Яромир Ягр , Советский спорт
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