Ягр пошутил над бывшим партнером

Мероприятие посетил бывший партнер Хартнелла по выступлениям за "Флайерз" 46-летний Яромир Ягр . Чешский форвард пригласил канадца в свой нынешний клуб "Кладно".

"Я до сих пор играю в хоккей и ищу себе партнеров, которые будут медленнее меня на льду", — пошутил Ягр в интервью пресс-службе "Филадельфии".

Ягр и Хартнелл играли за "летчиков" в сезоне-2011/12. Вместе с Клодом Жиру они набрали в том чемпионате 214 очков на троих.

Ранее российский форвард Ничушкин продлил серию без голов в НХЛ до 27 матчей.