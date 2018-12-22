Ягр пошутил над бывшим партнером 

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" перед матчем регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" устроил церемонию проводов из хоккея нападающего Скотта Хартнелла, сообщает "Советский спорт".
Мероприятие посетил бывший партнер Хартнелла по выступлениям за "Флайерз" 46-летний Яромир Ягр. Чешский форвард пригласил канадца в свой нынешний клуб "Кладно".
"Я до сих пор играю в хоккей и ищу себе партнеров, которые будут медленнее меня на льду", — пошутил Ягр в интервью пресс-службе "Филадельфии".
Ягр и Хартнелл играли за "летчиков" в сезоне-2011/12. Вместе с Клодом Жиру они набрали в том чемпионате 214 очков на троих.
Ранее российский форвард Ничушкин продлил серию без голов в НХЛ до 27 матчей.