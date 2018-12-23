"Лос-Анджелес Кингз" в овертайме одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу "Лос-Анджелеса". В составе победителей дубль оформил российский форвард Илья Ковальчук (5-я и 63-я минута), еще одну шайбу забросил Алекс Иаффало (46). У "Шаркс" отличились Лукаш Радил (51) и Джо Павелски (60). Ковальчук по итогам матч был признан первой звездой игры.
"Вашингтон" на выезде обыграл "Оттаву" — 4:0. Форвард гостей Александр Овечкин отметился результативной передачей.
"Аризона" дома победила "Колорадо" — 6:4. Защитник хозяев Илья Любушкин сделал результативную передачу, набрав первое очко в карьере в НХЛ.