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Дубль Ковальчука принес «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: AFP 2018 / Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
"Лос-Анджелес Кингз" в овертайме одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу "Лос-Анджелеса". В составе победителей дубль оформил российский форвард Илья Ковальчук (5-я и 63-я минута), еще одну шайбу забросил Алекс Иаффало (46). У "Шаркс" отличились Лукаш Радил (51) и Джо Павелски (60). Ковальчук по итогам матч был признан первой звездой игры.
"Вашингтон" на выезде обыграл "Оттаву" — 4:0. Форвард гостей Александр Овечкин отметился результативной передачей.
"Аризона" дома победила "Колорадо" — 6:4. Защитник хозяев Илья Любушкин сделал результативную передачу, набрав первое очко в карьере в НХЛ.
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Хоккей , Илья Любушкин , Лукаш Радил , Александр Овечкин , Илья Ковальчук
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