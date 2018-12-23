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«Витязь» одержал шестую победу подряд в КХЛ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: официальный сайт ХК «Витязь»
Подольский «Витязь» обыграл китайский «Кунлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе подмосковной команды отличились Егор Воронков, Александр Евсеенков и Никита Выглазов. У хозяев единственную шайбу забросил Майкл Латта.
Для «Витязя» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Витязь» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Кунлунь» — с петербургским СКА.
Ранее ЦСКА в четвёртый раз в сезоне победил СКА в армейском дерби.
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Хоккей , Майкл Латта , Никита Выглазов , Александр Евсеенков , Егор Воронков , ХК Амур
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