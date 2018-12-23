«Витязь» одержал шестую победу подряд в КХЛ

Подольский «Витязь» обыграл китайский «Кунлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Для «Витязя» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Витязь» сыграет с хабаровским «Амуром» , а «Кунлунь» — с петербургским СКА.

Ранее ЦСКА в четвёртый раз в сезоне победил СКА в армейском дерби.