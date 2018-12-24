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СМИ: хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке 

Газета.Ru 3 часа назад
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин​ подрались в раздевалке после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", передает "Спорт-Экспресс".
24 декабря клуб из Башкортостана дома уступил ярославцам со счетом 3:4 ОТ. Владимир Ткачев в этой встрече сделал голевую передачу. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После этого поражения "Салават Юлаев" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард СКА пропустит ближайший матч из-за дисквалификации.
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Хоккей , Видео , Владимир Ткачев , Газета.Ru
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