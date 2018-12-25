СКА отыгрался с 0:2 и победил «Куньлунь» в Шанхае 

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене уступил петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 3:5. Для «драконов» поражение стало четвёртым подряд.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором соперники забили по два гола: у «Куньлуня» отметились Брэндон Ип и Йоонас Ярвинен, СКА ответил точными бросками сделали Никита Гусев и Владислав Гавриков. На 46-й минуте подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд благодаря голу Андрея Кузьменко. Шайбы Давида Рундблада и Олега Ли увеличили преимущество «армейцев», точку во встрече поставил бросок Оскарса Бартулиса.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19