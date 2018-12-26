Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определены главные тренеры на Матче звезд КХЛ 

Газета.Ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала главных тренеров команд-участников Матча звезд 2019 года в Казани, передает ТАСС.
Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьев из петербургского СКА. Команду дивизиона Тарасова возглавит Игорь Никитин из московского ЦСКА. Сборную дивизиона Харламова доверили Зинэтуле Билялетдинову из казанского "Ак Барса", а дивизиона Чернышева — Боб Хартли из омского "Авангарда".
Позже будут названы вторые тренеры команд.
Неделя звезд хоккея пройдет в Казани с 12 по 19 января. В эти дни будут сыграны Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова МХЛ, мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.
Ранее швейцарский клуб перечислил минусы от вступления в КХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Тренер сборной Дании поделился ожиданиями от игры с Россией в МЧМ "Локомотив" в овертайме обыграл "Салават Юлаев" НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Хоккей , Игорь Никитин , Илья Воробьев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский футбол накажут из-за Крыма53
Боец UFC пережил взрыв гранаты
РУСАДА дисквалифицировало Трофимову
Кабаева вступилась за Медведеву
«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру»
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
01:10
Подозреваемый в убийстве юной спортсменки назвал мотивы
Летние виды спорта Криминал
02:57
Нурмагомедова задержали в аэропорту
MMA
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение