Определены главные тренеры на Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала главных тренеров команд-участников Матча звезд 2019 года в Казани, передает ТАСС

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьев из петербургского СКА. Команду дивизиона Тарасова возглавит Игорь Никитин из московского ЦСКА. Сборную дивизиона Харламова доверили Зинэтуле Билялетдинову из казанского "Ак Барса", а дивизиона Чернышева — Боб Хартли из омского "Авангарда".

Позже будут названы вторые тренеры команд.

Неделя звезд хоккея пройдет в Казани с 12 по 19 января. В эти дни будут сыграны Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова МХЛ, мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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