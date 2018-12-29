Чехи напали на русскую звёздочку. На рукопожатии почти дошло до мордобоя

Чешский хоккеист пожал руку Василию Подколзину, а потом ударил его. Всё началось гораздо раньше.

Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира, и занимает второе место в группе. Канадцы располагаются выше подопечных Валерия Брагина только по разнице забитых и пропущенных шайб. В игре с чехами россияне удивили тем, что оба гола организовали в меньшинстве. Были, впрочем, и крайне неприятные моменты. Например, «молодёжке» ни разу не удалось реализовать большинство, а сразу два наших нападающих чудом избежали серьёзных травм при столкновении с бортом.

Jakub Lauko cross checked Vasily Podkolzin low from behind and Podkolzin went awkwardly into the boards. He's OK, but Lauko will be penalized. #WJC2019 pic.twitter.com/uJ93hLSvDH— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 29 декабря 2018 г. Но если Николай Коваленко сам врезался в борт, повредив плечо, то Василию Подколзину учтиво помог соперник. В третьем периоде Якуб Лауко толкнул 17-летнюю звёздочку сборной России, когда у того уже поехали коньки. Подколзин не контролировал шайбу, и по сути уже был обезврежен, но чех всё равно подтолкнул его клюшкой в сторону борта. Ещё немного, и Василий мог серьёзно вписаться коленом или головой. Пронесло.

Подколзин играл в четвёртом звене с одноклубниками по СКА Кириллом Марченко и Иваном Морозовым . Сообща они создали несколько неплохих моментов, пусть и не забили. Сам Василий за 11 с лишним минут не нанёс ни одного броска в створ ворот, хотя для партнёров исправно создавал выгодные ситуации. На него это не совсем похоже. На большинстве турниров лидер юниорской сборной забивает больше, чем отдаёт.

Иван Проворов, Михаил Григоренко и Василий уже сейчас играет не хуже партнёров по команде, хотя моложе их на год, а то и на два. За всё время, что Брагин руководит молодёжной сборной России, это всего пятый 17-летний игрок, который пробился в состав на чемпионат мира. До него в столь юном возрасте на МЧМ ездили Андрей Василевский Андрей Свечников . Трое из четырёх сейчас играют в НХЛ, а форвард ЦСКА должен вернуться за океан через год. Подколзин же выходит на драфт этим летом.

Podkolzin and Lauko have a history.



Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR— Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г. Травмы наша главная молодая звёздочка избежала, но на этом его история с Лауко не закончилась. 18-летний чех, для которого этот молодёжный чемпионат мира уже второй в карьере, выбран «Бостоном» в третьем раунде драфта, а этот сезон проводит в Канаде. Однако с Подколзиным он пересекался на различных международных турнирах, в том числе на ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске. Там Россия и Чехия также встречались на групповом этапе, наши парни одержали победу, а Лауко с Подколзиным забросили по шайбе.

Видимо, тот самый эпизод у борта обострил старое противостояние, иначе как объяснить то, что произошло на послематчевом рукопожатии? Когда во время традиционного ритуала очередь дошла до Подколзина с Лауко, они вроде бы спокойно протянули друг другу руки, но чех внезапно сорвался! То ли россиянин ему что-то сказал, то ли Якуб вдруг осознал, кто стоит напротив него. Так или иначе, он попытался ударить Подколзина, но тот проявил недюжинную реакцию и отмахнулся. Чех поднёс спичку, от которой мог разогреться настоящий костёр.