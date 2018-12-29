Чешский хоккеист пожал руку Василию Подколзину, а потом ударил его. Всё началось гораздо раньше.
Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира, и занимает второе место в группе. Канадцы располагаются выше подопечных Валерия Брагина только по разнице забитых и пропущенных шайб. В игре с чехами россияне удивили тем, что оба гола организовали в меньшинстве. Были, впрочем, и крайне неприятные моменты. Например, «молодёжке» ни разу не удалось реализовать большинство, а сразу два наших нападающих чудом избежали серьёзных травм при столкновении с бортом.
Но если Николай Коваленко сам врезался в борт, повредив плечо, то Василию Подколзину учтиво помог соперник. В третьем периоде Якуб Лауко толкнул 17-летнюю звёздочку сборной России, когда у того уже поехали коньки. Подколзин не контролировал шайбу, и по сути уже был обезврежен, но чех всё равно подтолкнул его клюшкой в сторону борта. Ещё немного, и Василий мог серьёзно вписаться коленом или головой. Пронесло.
Jakub Lauko cross checked Vasily Podkolzin low from behind and Podkolzin went awkwardly into the boards. He's OK, but Lauko will be penalized. #WJC2019 pic.twitter.com/uJ93hLSvDH— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 29 декабря 2018 г.
Подколзин играл в четвёртом звене с одноклубниками по СКА Кириллом Марченко и Иваном Морозовым. Сообща они создали несколько неплохих моментов, пусть и не забили. Сам Василий за 11 с лишним минут не нанёс ни одного броска в створ ворот, хотя для партнёров исправно создавал выгодные ситуации. На него это не совсем похоже. На большинстве турниров лидер юниорской сборной забивает больше, чем отдаёт.
Василий уже сейчас играет не хуже партнёров по команде, хотя моложе их на год, а то и на два. За всё время, что Брагин руководит молодёжной сборной России, это всего пятый 17-летний игрок, который пробился в состав на чемпионат мира. До него в столь юном возрасте на МЧМ ездили Андрей Василевский, Иван Проворов, Михаил Григоренко и Андрей Свечников. Трое из четырёх сейчас играют в НХЛ, а форвард ЦСКА должен вернуться за океан через год. Подколзин же выходит на драфт этим летом.
Травмы наша главная молодая звёздочка избежала, но на этом его история с Лауко не закончилась. 18-летний чех, для которого этот молодёжный чемпионат мира уже второй в карьере, выбран «Бостоном» в третьем раунде драфта, а этот сезон проводит в Канаде. Однако с Подколзиным он пересекался на различных международных турнирах, в том числе на ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске. Там Россия и Чехия также встречались на групповом этапе, наши парни одержали победу, а Лауко с Подколзиным забросили по шайбе.
Podkolzin and Lauko have a history.
Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR— Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.
Видимо, тот самый эпизод у борта обострил старое противостояние, иначе как объяснить то, что произошло на послематчевом рукопожатии? Когда во время традиционного ритуала очередь дошла до Подколзина с Лауко, они вроде бы спокойно протянули друг другу руки, но чех внезапно сорвался! То ли россиянин ему что-то сказал, то ли Якуб вдруг осознал, кто стоит напротив него. Так или иначе, он попытался ударить Подколзина, но тот проявил недюжинную реакцию и отмахнулся. Чех поднёс спичку, от которой мог разогреться настоящий костёр.
Матч группового этапа чемпионата мира вполне мог закончиться мордобоем, но партнёры Лауко и Подколзина не поддержали их воинственный настрой. Вместо судей успокоить разгорячённых соперников взялся Александр Алексеев. Он проводил чеха взглядом, сказал ему пару слов и словно Сергей Лавров дипломатично разрулил намечающийся международный конфликт. С чехами, ещё с советских времён известными своей грязноватой игрой, по-другому никак. С канадцами в новогоднюю ночь будет ничуть не спокойнее.