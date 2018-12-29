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Хоккеисты России и Чехии едва не подрались после матча 

Рамблер + ещё 7 6 часов назад
Фото: fhr.ru
Эксперт в молодёжном хоккее Стив Курнианос выложил в своём Twitter запись рукопожатия молодёжных сборных по хоккею, которое едва не переросло в массовую драку. Зачинщиками могли стать российский форвард Василий Подколзин и чех Якуб Лауко.
На записи видно, как Лауко после того как пожал руку Подколзину, грубо толкнул россиянина. Конфликт едва не перерос в потасовку. Однако открытого мордобоя удалось избежать.
29 декабря встреча с Чехией в рамках молодёжного чемпионата мира завершилась победой для россиян со счётом 2:1. Забитыми шайбами отличились Артем Галимов и Николай Коваленко. Причём оба гола были забиты в меньшинстве. По наблюдениям экспертов «Спорт-Экспресса», игра не изобиловала грубостями, однако специалисты заметили, что Лауко «охотился» за Подколзиным.
По словам Курнианоса, это связано с жёсткой манерой игры российского форварда, который своим агрессивным стилем уже нажил немало врагов в сборных других стран, и с каждым турниром их количество только увеличивается.
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Хоккей , Статьи , Николай Коваленко
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