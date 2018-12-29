Хоккеисты России и Чехии едва не подрались после матча

Эксперт в молодёжном хоккее Стив Курнианос выложил в своём Twitter запись рукопожатия молодёжных сборных по хоккею, которое едва не переросло в массовую драку. Зачинщиками могли стать российский форвард Василий Подколзин и чех Якуб Лауко.

На записи видно, как Лауко после того как пожал руку Подколзину, грубо толкнул россиянина. Конфликт едва не перерос в потасовку. Однако открытого мордобоя удалось избежать.

Podkolzin and Lauko have a history.



Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR— Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.

29 декабря встреча с Чехией в рамках молодёжного чемпионата мира завершилась победой для россиян со счётом 2:1. Забитыми шайбами отличились Артем Галимов и Николай Коваленко . Причём оба гола были забиты в меньшинстве. По наблюдениям экспертов «Спорт-Экспресса», игра не изобиловала грубостями, однако специалисты заметили, что Лауко «охотился» за Подколзиным.

По словам Курнианоса, это связано с жёсткой манерой игры российского форварда, который своим агрессивным стилем уже нажил немало врагов в сборных других стран, и с каждым турниром их количество только увеличивается.