Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку вместе с вратарем

Игроки российского «Динамо» и китайского «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Видео появилось на YouTube-канале организации.

Во втором периоде после столкновения защитника бело-голубых Даниила Егорова с вратарем «Куньлуня» Филипом Красановски началась потасовка, в которой принял участие и голкипер китайской команды. Инцидент произошел при счете 1:1. После драки москвичи забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1.

«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции МХЛ, имея в активе 37 очков после 38 матчей. Китайская команда замыкает турнирную таблицу, заработав 15 очков в 44 матчах.