Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку вместе с вратарем 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Игроки российского «Динамо» и китайского «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Видео появилось на YouTube-канале организации.
Во втором периоде после столкновения защитника бело-голубых Даниила Егорова с вратарем «Куньлуня» Филипом Красановски началась потасовка, в которой принял участие и голкипер китайской команды. Инцидент произошел при счете 1:1. После драки москвичи забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1.
«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции МХЛ, имея в активе 37 очков после 38 матчей. Китайская команда замыкает турнирную таблицу, заработав 15 очков в 44 матчах.
Последние новости
Крым оградили от Украины забором Путин отменил роуминг Американцы испугались российского оружия
Хоккей , Видео , Даниил Егоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты больше не сверхчеловек»: что Орсер изменил в Медведевой
«Русских все боятся»9
Крушельницкий удивлён решением CAS1
Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Умер олимпийский чемпион Евгений Зимин2
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:35
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Хоккей
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение