Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице. Видео, на которое попал этот момент, опубликовано в твиттере NBC Sports Capitals.
Во время разминки перед матчем с «Каролина Харрикейнз» Овечкин чеканил шайбу, а затем перекинул её через ограждение прямо в руки болельщице. Получив подарок, девушка расплакалась.
It really doesn't get any better than this. Well done, @ovi8 👏#AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 27 декабря 2018 г.
Ранее после выездного матча «Вашингтон Кэпиталз» в Калгари Овечкин подарил маленькому фанату клуба, мальчику на инвалидной коляске, свою клюшку.
Также во время матча российский хоккеист бросил клюшку мальчику-зрителю.
В прошлом году СМИ писали, что приехавший с «Вашингтоном» в Канаду Овечкин снял с себя зимнюю куртку и шапку и отдал бездомному.