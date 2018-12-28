Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин довел девушку до слез 

Рамблер + ещё 8 4 часа назад
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице. Видео, на которое попал этот момент, опубликовано в твиттере NBC Sports Capitals.
Во время разминки перед матчем с «Каролина Харрикейнз» Овечкин чеканил шайбу, а затем перекинул её через ограждение прямо в руки болельщице. Получив подарок, девушка расплакалась.
Ранее после выездного матча «Вашингтон Кэпиталз» в Калгари Овечкин подарил маленькому фанату клуба, мальчику на инвалидной коляске, свою клюшку.
Также во время матча российский хоккеист бросил клюшку мальчику-зрителю.
В прошлом году СМИ писали, что приехавший с «Вашингтоном» в Канаду Овечкин снял с себя зимнюю куртку и шапку и отдал бездомному.
Хоккей , Видео , Каролина Харрикейнз , Александр Овечкин , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре гола и семь удалений: как победила сборная России1
Крушельницкий удивлён решением CAS
Овечкин сравнил себя со старой лошадью1
«Кричал, что убьет меня»: на экс-депутата напали с ножом
Говорят об Овечкине, а номер один — Кучеров!
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение