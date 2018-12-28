Овечкин довел девушку до слез

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице. Видео, на которое попал этот момент, опубликовано в твиттере NBC Sports Capitals.

Во время разминки перед матчем с « Каролина Харрикейнз » Овечкин чеканил шайбу, а затем перекинул её через ограждение прямо в руки болельщице. Получив подарок, девушка расплакалась.

Ранее после выездного матча «Вашингтон Кэпиталз» в Калгари Овечкин подарил маленькому фанату клуба, мальчику на инвалидной коляске, свою клюшку.

Также во время матча российский хоккеист бросил клюшку мальчику-зрителю.

В прошлом году СМИ писали, что приехавший с «Вашингтоном» в Канаду Овечкин снял с себя зимнюю куртку и шапку и отдал бездомному.