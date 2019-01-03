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Малкину не позволили почтить память погибших в Магнитогорске 

Рамблер + ещё 39 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Уроженец Магнитогорска, хоккеист Евгений Малкин рассказал, что чиновники НХЛ запретили ему надеть траурную повязку в связи с событиями в родном городе.
Малкин вышел на матч в коньках с надписью о Магнитогорске
Хоккеист сборной России и «клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз» поведал изданию «Спорт-Экспресс», что многоэтажка взорвалась на его родной улице.
«Трагедия случилась на улице Карла Маркса… На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально двадцать домов разница», — рассказал спортсмен.
После печального известия спортсмен хотел надеть траурную повязку на свитер и выйти на лед. Однако функционеры НХЛ не дали разрешения выразить соболезнования таким способом. Но Малкин нашел выход.
«Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают», — сообщил хоккеист.
Он отметил, что не ограничится только этой акцией.
«…Это общее горе. Выставим на аукцион майки, коньки мои, выразим слова поддержки, соболезнования. Все понимают, что это мой родной город. Я много лет отдал "Питтсбургу", они должны меня поддерживать, спасибо им за это», — сказал форвард.
По словам Малкина, он не знал никого из погибших. Друзья из Магнитогорска делятся с ним информацией о том, что происходит в городе.
ЧП произошло в Магнитогорске утром 31 декабря. В десятиэтажке на улице Карла Маркса после взрыва обрушился подъезд. По последним данным погибли 38 человек.
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Хоккей , Евгений Малкин
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