Четыре гола и семь удалений: как сборная России по хоккею обыграла Данию на старте МЧМ-2019

В первом матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, сборная России одержала победу над командой Дании со счётом 4:0. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Александр Романов , отметившийся заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

«Разгром десятилетия» не сломил датчан

Российской «молодёжке» повезло с соперником по дебютному поединку чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Сборная Дании считалась одним из явных аутсайдеров турнира ещё до его начала и уже успела подтвердить свой статус, уступив претендующим на золото канадцам со совершенно неприличным счётом 0:14. Более крупного разгрома история МЧМ в элитном дивизионе не знала с 2010 года, когда те же «Кленовые листья» отгрузили 16 безответных шайб в ворота Латвии.

Кроме того, в матче с Канадой датчане потеряли основного голкипера и по совместительству наиболее перспективного своего игрока. Тренер европейской дружины Олаф Эллер отказывался менять выступающего в одной из юниорских лиг Канады 18-летнего голкипера Мадса Соегаарда, который для исполнителя своего амплуа высоко котируется перед драфтом НХЛ 2019 года. Когда на табло значилось 11:0, вратарь повредил руку в столкновении с боровшимися на пятаке полевыми хоккеистами. Его дублёр Уильям Рорт, которому предстояло стартовать во встрече с Россией, пропустил три шайбы после четырёх бросков Максима Комтуа и компании.

Таким образом, молодёжная сборная России смело могла рассчитывать на победу в дебютном поединке МЧМ-2019. Даже не включая максимальные скорости, подопечные Валерия Брагина имели колоссальный перевес абсолютно во всех аспектах.

Определённые опасения могла внушать разве что возможная недооценка сил противника. Встречи со скандинавами традиционно складываются для отечественной «молодёжки» непросто.

Четвертьфинал первенства планеты 2016 года, когда шайба Владислава Каменева на последней минуте основного времени спасла россиян от сенсационного поражения, ещё слишком свеж в памяти, чтобы относиться к не самому сильному сопернику свысока.

Датчане, к их чести, свою задачу-минимум на матч со сборной России тоже выполнили — сумели забыть об унижении, пережитом 24 часами ранее, и вышли на лёд с желанием начать турнир с чистого листа.

На первых минутах датчане даже создали парочку опасных моментов у ворот Даниила Тарасова , основного голкипера сборной.

Лидеры показали класс в первом же большинстве

Решающей в поединках с участием команд, между которыми существует пропасть в классе, чаще всего становится первая пропущенная аутсайдером шайба. Она позволяет фавориту избежать лишней нервотрёпки, чреватой грубыми ошибками и необходимостью прикладывать сверхусилия там, где этого можно было бы избежать. Накануне, например, с такой ситуацией столкнулись американцы. Они полностью контролировали ход встречи со Словакией, но умудрились уйти на заключительный перерыв при счёте 0:1 не в свою пользу.

Российская «молодёжка» не столкнулась с подобными трудностями. Сборная России огорчила Рорта уже на седьмой минуте. Реализовано было первое же удаление датчан, заработанное форвардом Лукасом Андерсеном . Капитан сборной Клим Костин вывел главную звезду команды Виталия Кравцова на бросок фактически по пустым воротам. Отметим, Кравцов выступает в составе челябинского «Трактора» и имеет солидный опыт в КХЛ.

Следующей капитуляции голкипера сборной Дании российским болельщикам пришлось ждать полтора периода, за которые скандинавы успели три раза поиграть в большинстве — но безрезультатно. Тарасову, по большому счёту, ни разу не пришлось по-настоящему спасать партнёров по команде: серьёзные проблемы со входом в зону атаки, отчётливо просматривавшиеся у датчан ещё во встрече с Канадой, не позволяли им нагружать работой голкипера из системы уфимского «Салавата Юлаева». Расплата за нереализованные шансы наступила под занавес второй двадцатиминутки, когда цели достиг мощный бросок защитника ЦСКА Александра Романова в равных составах.

«Молодёжка» разбиралась в новой трактовке правил

Едва ли не самой горячей темой для обсуждения в среде хоккейных чиновников, тренеров и экспертов перед МЧМ была новая трактовка ряда игровых эпизодов, предполагавшая существенное увеличение количества удалений на канадском турнире. Как это будет работать в Ванкувере и Виктории, российская «молодёжка» уяснила на собственном опыте, получив за матч с Данией в общей сложности 26 штрафных минут и целых семь раз оставаясь в меньшинстве. Причём нарушения нападающего Кирилла Слепца и защитника Александра Алексеева в начале третьего периода наложились друг на друга, и в результате дружина Брагина почти четыре минуты играла в формате «четыре на пять».

Однако датчане оказались не в состоянии наказать Россию за многочисленные нарушения, совершавшиеся в совершенно безобидных игровых эпизодах. Их единственным значимым достижением осталось преимущество по броскам в створ (20 против 18 российских), ни один из которых, впрочем, не застал Тарасова врасплох.

Более того, в заключительном отрезке встречи, почти половину которого «молодёжка» провела в усечённом составе, скандинавы пропустили ещё дважды. В обеих результативных атаках участвовал выбившийся в лучшие бомбардиры сборной на старте МЧМ Романов, вслед за заброшенной шайбой записавший себе в актив две результативные передачи — голевую на Павла Шена, умело подставившегося под бросок защитника на пятаке, и предголевую в эпизоде, когда Иван Морозов поразил оставленные Рортом ворота.

Итоговый успех со счётом 4:0, разумеется, не отменяет проблем, с которыми российские хоккеисты столкнулись в Ванкувере. Но анализировать и исправлять ошибки определённо приятнее на фоне положительного результата, нежели после болезненной неудачи. На этом после финальной сирены и акцентировал внимание Брагин. Он подчеркнул, что «молодёжке» необходимо избавиться от ненужных удалений уже ко встрече с Чехией, которая по московскому времени начнётся ранним утром субботы, 29 декабря.

К следующему оппоненту, стартовавшему на МЧМ-2019 с победы над Швейцарией в овертайме, российским хоккеистам необходимо будет отнестись значительно серьёзнее, чем к Дании. Малыми силами обыграть полуфиналиста минувшего первенства планеты, сохранившего значительную часть прошлогоднего состава во главе с перспективным нападающим Филиппом Задиной, совершенно точно не удастся.