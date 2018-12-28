Умер олимпийский чемпион Евгений Зимин

В пятницу, 28 декабря, скончался бывший игрок сборной СССР по хоккею и московского «Спартака» Евгений Зимин . Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Зимину был 71 год. Причина его смерти не уточняется.

В «Спартаке» Зимина назвали одним из лучших хоккеистов в истории клуба и сборной СССР.

Евгений Зимин был воспитанником школы московского «Локомотива», там на его игру обратило внимание руководство «Спартака». В «Спартаке» играл до 1974 года и стал дважды чемпионом СССР.

Последний сезон в карьере (1976/77) провёл в «Крыльях Советов» и завоевал с клубом Кубок европейских чемпионов (1977). В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов.

После завершения карьеры работал тренером в юниорской сборной СССР и в «Спартаке», также занимался менеджерской работой.