Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) добились победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko (@Avalanche) to go up 2-0#WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh— TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г. Встреча, прошедшая в пятницу в Ванкувере, завершилась победой российской "молодежки" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). У победителей отличились Артем Галимов (18-я минута) и Николай Коваленко (36), обе шайбы россияне забросили в меньшинстве. В составе сборной Чехии голом отметился Яхим Конделик (36).

Сборная России одержала две победы в двух играх на турнире и занимает вторую строчку в таблице группы А, уступая канадцам по дополнительным показателям. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет в воскресенье против сборной Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января.