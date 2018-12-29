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Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира 

РИА Новости + ещё 34 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) добились победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Встреча, прошедшая в пятницу в Ванкувере, завершилась победой российской "молодежки" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). У победителей отличились Артем Галимов (18-я минута) и Николай Коваленко (36), обе шайбы россияне забросили в меньшинстве. В составе сборной Чехии голом отметился Яхим Конделик (36).
Сборная России одержала две победы в двух играх на турнире и занимает вторую строчку в таблице группы А, уступая канадцам по дополнительным показателям. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет в воскресенье против сборной Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января.
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Хоккей , Николай Коваленко
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