Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть

А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.

Два года прошло с Кубка мира, а Олега Знарка в Канаде помнят хорошо. Тогда, в Торонто, главный тренер сборной России удивлял местную прессу отсутствием английского и всяческого рода коучинга. Человек с другой планеты, не иначе. И вот Олег Валерьевич вернулся на канадскую землю. Оказавшись на лавке российской «молодёжки» перед игрой с чехами, он взбудоражил телевизионщиков. Не все сразу поверили, что до Ванкувера добрался тот самый Знарок.

Знарок стал MVP разминки, но с наступлением матча ушёл в тень, как и полагается консультанту. Валерия Брагина на родине хоккея знают и ценят не меньше. Мало кто из тренеров за карьеру проехал столько молодёжных чемпионатов мира. Известен канадцам не только Брагин, но и его стиль. А это не только те самые былинные «камбэки», за которые его любят на родине, но и довольно приземлённая, дисциплинированная игра. Матч с чехами, которые тоже далеко не сорви голова, оказался типичным для наставника «молодёжки».

Довольно-таки быстро стало понятно, что прошлогодних 5:4 даже близко не будет. Хотя участников того матча в Ванкувере было предостаточно. У нас это Саморуков с Костиным, а у чехов целый костяк во главе с лидерами Нечасом и Задиной. В Баффало команды сразу устроили перестройку, что привело к 2:2 уже к середине первого периода. В Ванкувере стартовые десять минут оказались безголевыми. Да, с небольшим преимуществом чехов, но они, ребята куда более габаритные, брали своё за счёт выигранных единоборств.

Россияне хоть и играли прижимисто, в обороне были не всегда идеальны. Илья Морозов упустил Мартина Каута, а ещё один полуголевой момент создал Криштоф Грабик. Казалось, что удаление Александра Алексеева незадолго до конца стартового периода, может качнуть маятник в сторону сборной Чехии. А памятуя о переборе штрафных минут в игре с датчанами, возникло неприятное дежавю. Однако для подопечных Брагина всё обернулось как нельзя лучше.

The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs— TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г. Если вы смотрели суперсерию, то помните, как чуть ли не в каждом матче Кирилл Слепец получал и выгрызал выходы один на один. Зачастую реактивный «железнодорожник» убегал в меньшинстве, став ночным кошмаром канадцев. Не всё было гладко с реализацией, но вода камень точит. Так что его выход в четвёрке обороняющихся был вполне логичен. И именно Слепец, протащив шайбу через среднюю зону, помог отличиться Артёму Галимову. Лукаш Достал бросок казанца не достал. 1:0!

Гол Галимова, конечно, был не единственным моментом сборной России. Недурно выглядело четвёртое звено. Для своих старших одноклубников по СКА моменты создавал Василий Подколзин. Один только его наброс с попыткой Кирилла Марченко подставить клюшку на пятаке чего стоит. Были хорошие шансы и у Павла Шэна. Но надо же было такому случиться, что вторую шайбу подопечные Брагина забросили не в одной из этих попыток, и не в большинстве, а…снова в меньшинстве!

*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko (@Avalanche) to go up 2-0#WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh— TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г. Каждое удаление сборной России оборачивалось неприятностями для чехов. Парадокс, но таков молодёжный хоккей, где далеко не всегда работают законы хоккея взрослого. Во втором случае наши парни сыграли по лекалам Слепца и Галимова. Всё та же агрессия при обороне, всё та же готовность распрямиться убийственной пружиной. Только в качестве исполнителей выступили Павел Шэн с Николаем Коваленко . Первый отдал, второй забил. 2 из 2! Где это видано?

If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj— TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г. Иную команду такой болезненный дуплет мог и добить. Чехи же руки не опустили, а помогло оставшееся на сдачу большинство. Им с трудом удавалось разыграть нечто красивое и геометрически правильное, а вот запихать, затолкать — на здоровье. Этим, собственно, и занялся на пятаке Яхим Конделик, который в борьбе с сибиряком Морозовым отправил шайбу в ворота парашютиком. Нашего защитника можно было упрекнуть в проигранном единоборстве, но вы посмотрите на габариты его визави: 201 см и 99 кг в 19 лет! Годзилла возле ворот был бы более сговорчив.

Впрочем, куда тревожнее, чем одна отыгранная чехами шайба, оказалась травма Коваленко. Сын Русского танка крайне неприятно ударился об борт спустя мгновение после того, как отправил шайбу в ворота. Николай поехал на лавку с перекошенным от боли лицом и до конца второго периода на лёд не выходил. Сразу подумалось о том, что вот тут-то Брагину мог пригодиться тринадцатый нападающий, до сих пор не заявленный на турнир. Но на третий период форвард «Локомотива» героически вышел. Обошлось.

Чехи, конечно, предприняли попытки отыграться. Только были они краткосрочными и в целом не самыми убедительными. Поддавили на старте третьего периода, а когда не удалось сравнять счёт, будто плюнули на это дело. С точки зрения атаки сборная России провела самый содержательный отрезок, полностью контролируя ход матча. Ну а ярче остальных раскрылось наше ударное звено. Денисенко — Кравцов — Костин пусть и не забили, но напомнили о своём огромном потенциале.

HIGHLIGHTS: Russia beats the Czechs 2-1 at the #WorldJuniors thanks to two shorthanded goals. The Czechs had an odd goal via a players head and neck area. Watch it in this video! Read more: https://t.co/Gl9LOAoI8G @russiahockey_en @russiahockey @narodnitym pic.twitter.com/59nKUqUIPO— IIHF (@IIHFHockey) 29 декабря 2018 г. За тем, как Кравцов одним и тем же финтом возит носом по льду чешских защитников, можно было смотреть бесконечно. Особенно издевательски выглядели его манёвры при игре четыре на четыре. Отличный момент был и у Костина, чей бросок потащил Достал. Два удаления Клима — ложка дёгтя, но и оба большинства в третьем периоде для сборной России заработало это же звено. Нарушение Якуба Лауко за две минуты до сирены, по сути, уничтожило планы чехов на полноценный штурм.

Одна пропущенная шайба за два матча, пусть и не с фаворитами турнира, это круто. Игру в обороне, которая стала ключом к победе на суперсерии, удалось перенести и на чемпионат мира. Два гола в меньшинстве — аномалия, о которой будут говорить, но которую будет очень трудно повторить. А вот большинство, как это обычно бывает у сборных России всех возрастов и созывов, пока хромает на обе ноги. Без него можно обыгрывать датчан с чехами, но в преддверии битвы с канадцами в новогоднюю ночь Брагин должен положить под ёлку совсем другую реализацию.