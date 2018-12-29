Тренер сборной России прокомментировал вторую победу команды на МЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

"Качество игры было намного лучше. Конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется", — передает слова Брагина ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Чехии со счетом 2:1. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующим соперником команды России станет Швейцария. Матч состоится 31 января в 4.00 мск.