Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной России прокомментировал вторую победу команды на МЧМ 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
"Качество игры было намного лучше. Конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется", — передает слова Брагина ТАСС.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Чехии со счетом 2:1. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Следующим соперником команды России станет Швейцария. Матч состоится 31 января в 4.00 мск.
Газета.Ru: последние новости
"Коламбус" вырвал победу у "Нью-Йорка" в матче НХЛ Чешский хоккеист: мы переиграли Россию Овечкин заставил фанатку рыдать на предматчевой разминке
Хоккей , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что русским меньшинство, то чехам — смерть
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Политика, деньги и секс. 5 главных скандалов 2018 года
Панарин забил 100 голов в НХЛ
Пулишич договорился о переходе в «Челси»
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
02:46
Шумахер начал ходить?
Автоспорт Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:00
Умер Евгений Зимин
Хоккей
01:35
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Хоккей
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение