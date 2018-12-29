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Яшин назвал свою хоккейную команду мечты 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, за кого он переживает в хоккее и составил свою команду мечты.
«Персонально болею за вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри. От его игры зависит очень многое (Яшин один из акционеров клуба. — RT). Также слежу за достижениями Саши Овечкина, Жени Малкина и других наших ребят, выступающих в НХЛ», — рассказал Яшин.
Также собеседник RT составил свою команду мечты и объяснил, почему не включил туда себя.
«Без сомнения, первым будет Валерий Харламов. Следом Марио Лемье, Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Саша Овечкин. А на воротах будет трудиться Владислав Третьяк. Я буду шестым. Сложно конкурировать с такими великими игроками», — заявил Яшин.
Ранее он рассказал, с кем он мечтал потренироваться, будучи ребёнком.
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Хоккей , Валерий Харламов , Алексей Яшин , Уэйн Гретцки , Марио Лемье , Владислав Третьяк
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