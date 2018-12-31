Сборная России победила швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Швейцарии со счетом 7:4 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Канаде.

В конце второго периода сборная Швейцарии получила право на два подряд буллита за два нарушения Дмитрия Саморукова в одном игровом эпизоде. Обе попытки не были реализованы. За полторы минуты до конца второй двадцатиминутки Иван Муранов получил матч-штраф за неспортивное поведение.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков. Канадцы опережают россиян по дополнительным показателям, далее идут сборные Швейцарии (4 очка), Чехии (2) и Дании (0). В заключительном матче группового этапа сборная России 1 января встретится с канадцами, начало — 04:00 мск.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Действующими победителями являются канадцы, которые в финале прошлогоднего первенства обыграли шведов со счетом 3:1. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты из Канады — 17 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, завершится 6 января.