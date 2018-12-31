Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России победила швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 

ТАСС + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Швейцарии со счетом 7:4 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Канаде.
В составе победителей отличились Кирилл Марченко (15-я минута), Дмитрий Саморуков (27), Григорий Денисенко (32), Кирилл Слепец (43), Александр Алексеев (47), Павел Шэн (52) и Виталий Кравцов (53). У команды Швейцарии шайбы забросили Марко Леман (1, 26), Валентин Нюсбаумер (10) и Янник Брюшвайлер (48). Сборная России уступала по ходу встречи со счетом 0:2 и 1:3.
В конце второго периода сборная Швейцарии получила право на два подряд буллита за два нарушения Дмитрия Саморукова в одном игровом эпизоде. Обе попытки не были реализованы. За полторы минуты до конца второй двадцатиминутки Иван Муранов получил матч-штраф за неспортивное поведение.
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков. Канадцы опережают россиян по дополнительным показателям, далее идут сборные Швейцарии (4 очка), Чехии (2) и Дании (0). В заключительном матче группового этапа сборная России 1 января встретится с канадцами, начало — 04:00 мск.
Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Действующими победителями являются канадцы, которые в финале прошлогоднего первенства обыграли шведов со счетом 3:1. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты из Канады — 17 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.
Молодежный чемпионат мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, завершится 6 января.
ТАСС: последние новости
Андрей Коваленко: российские хоккеисты не показали командной игры в первом матче на МЧМ Двукратный призер Олимпийских игр ходок Нижегородов завершил спортивную карьеру Российский штангист Савчук дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил
Комментарии
Хоккей , Прочее , Александр Алексеев , Кирилл Слепец , Григорий Денисенко , Виталий Кравцов , Дмитрий Саморуков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дубль Погба помог МЮ победить «Борнмут» в матче АПЛ
Двукратный призер ОИ Нижегородов завершил карьеру
Российский футбольный тренер признался в любви к дракам8
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке31
У Овечкина вновь не получилось4
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение