Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Швейцарии со счетом 7:4 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Канаде.
В составе победителей отличились Кирилл Марченко (15-я минута), Дмитрий Саморуков (27), Григорий Денисенко (32), Кирилл Слепец (43), Александр Алексеев (47), Павел Шэн (52) и Виталий Кравцов (53). У команды Швейцарии шайбы забросили Марко Леман (1, 26), Валентин Нюсбаумер (10) и Янник Брюшвайлер (48). Сборная России уступала по ходу встречи со счетом 0:2 и 1:3.
В конце второго периода сборная Швейцарии получила право на два подряд буллита за два нарушения Дмитрия Саморукова в одном игровом эпизоде. Обе попытки не были реализованы. За полторы минуты до конца второй двадцатиминутки Иван Муранов получил матч-штраф за неспортивное поведение.
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков. Канадцы опережают россиян по дополнительным показателям, далее идут сборные Швейцарии (4 очка), Чехии (2) и Дании (0). В заключительном матче группового этапа сборная России 1 января встретится с канадцами, начало — 04:00 мск.
Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Действующими победителями являются канадцы, которые в финале прошлогоднего первенства обыграли шведов со счетом 3:1. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты из Канады — 17 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.
Молодежный чемпионат мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, завершится 6 января.