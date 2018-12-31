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Сборная России пропустила гол на первой минуте матча со Швейцарией на МЧМ-2019 

SPORT24.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В эти минуты на «Роджерс-Арене» в Ванкувере проходит матч группового этапа молодежного чемпионата мира Швейцария — Россия (1:0, идет первый период).
Счет в матче был открыт на 49-й секунде. Автором гола стал 19-летний нападающий Марко Леманн.
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