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Сборная России пропустила гол на первой минуте матча со Швейцарией на МЧМ-2019
SPORT24.ru
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ещё 8
4 часа назад
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РИА Новости
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В эти минуты на «Роджерс-Арене» в Ванкувере проходит матч группового этапа молодежного чемпионата мира Швейцария — Россия (1:0, идет первый период).
Счет в матче был открыт на 49-й секунде. Автором гола стал 19-летний нападающий Марко Леманн.
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