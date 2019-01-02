Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ-2019

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин принял решение пропустить Матч звезд НХЛ сезона-2018/19. Как сообщил в своем твиттере американский журналист Майк Вогель, Овечкин уже уведомил об этом своем решении руководство лиги.

Матч звезд в 2019-м году пройдет в Сан-Хосе. Овечкин объяснил свое решение желанием лучше отдохнуть во время перерыва и восстановиться перед началом второй половины сезона.

Стоит отметить, что Овечкин был выбран болельщиками в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2019.

Овечкин в текущем сезоне принял участие в 38 матчах за «Кэпиталз» и набрал в них 45 (29+16) очков.