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Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ-2019 

SPORT24.ru + ещё 39 6 часов назад
Фото: Getty Images
Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин принял решение пропустить Матч звезд НХЛ сезона-2018/19. Как сообщил в своем твиттере американский журналист Майк Вогель, Овечкин уже уведомил об этом своем решении руководство лиги.
Матч звезд в 2019-м году пройдет в Сан-Хосе. Овечкин объяснил свое решение желанием лучше отдохнуть во время перерыва и восстановиться перед началом второй половины сезона.
Стоит отметить, что Овечкин был выбран болельщиками в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2019.
Овечкин в текущем сезоне принял участие в 38 матчах за «Кэпиталз» и набрал в них 45 (29+16) очков.
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Хоккей , Александр Овечкин
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