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«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче НХЛ 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Ronald Martinez
Клуб "Каролина Харрикейнз" победил команду "Филадельфия Флайерз" в матче Национальной хоккейной лиги.
Встреча, состоявшаяся на льду "Каролины", завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1), у которых шайбы забросили Лукас Валльмарк (11-я минута), Джордан Мартинук (21) и российский нападающий Андрей Свечников (23). У гостей отличился Якуб Ворачек (43). Свечников был признан второй звездой матча.
"Коламбус" дома взял верх над "Оттавой" — 6:3. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска, а нападающий Артемий Панарин сделал два результативных паса. "Даллас" на своем льду уступил "Монреалю" в овертайме со счетом 2:3, российский форвард "Звезд" Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.
Результаты других матчей дня:
"Миннесота" — "Питтсбург" — 2:3;
"Баффало" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 1:3;
"Сент-Луис" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 1:2;
"Детройт" — "Флорида" — 3:4 (по буллитам);
"Колорадо" — "Лос-Анджелес" — 2:3 (в овертайме);
"Калгари" — "Сан-Хосе" — 8:5;
"Эдмонтон" — "Виннипег" — 3:4.
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Хоккей , Джордан Мартинук , Лукас Валльмарк , Валерий Ничушкин , Каролина Харрикейнз , Якуб Ворачек , Сергей Бобровский , Андрей Свечников , Артемий Панарин
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