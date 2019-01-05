Молодежная сборная России по хоккею уступила команде США

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Сборная России по хоккею уступила команде США в рамках полуфинальной встречи молодежного чемпионата мира. Игра, которая состоялась в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 1:2 в пользу американцев.

Стоит отметить, что до этого российские хоккеисты в рамках турнира не потерпели ни одного поражения. На стадии группового этапа подопечные Валерия Брагина последовательно обыграли Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1) и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале Россия разгромила Словакию (8:3).

К сожалению, после этого поражения, молодым российским хоккеистам остается только взять бронзовую награду.