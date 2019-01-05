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Молодежная сборная России по хоккею уступила команде США 

ТК «Звезда» + ещё 109 2 часа назад
Фото: Joel Marklund, ZUMAPRESS.com
Встреча завершилась со счетом 1:2.
Сборная России по хоккею уступила команде США в рамках полуфинальной встречи молодежного чемпионата мира. Игра, которая состоялась в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 1:2 в пользу американцев.
Стоит отметить, что до этого российские хоккеисты в рамках турнира не потерпели ни одного поражения. На стадии группового этапа подопечные Валерия Брагина последовательно обыграли Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1) и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале Россия разгромила Словакию (8:3).
К сожалению, после этого поражения, молодым российским хоккеистам остается только взять бронзовую награду.
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