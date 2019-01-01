Тренер сборной Канады подвел итог матча с Россией

Главный тренер молодежной сборной Канады Тим Хантер подвел итог матча против команды России в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, передает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

"Мы разговаривали с игроками во время матча и тренировали их во время матча. Затем, после матча, я сказал им: "Эй, это же урок. Нас не выбили из турнира. Это бесплатный урок. Конечно, мы будем играть с хорошей командой в четвертьфинале, но это хороший урок".

Мне все равно, с кем дальше играть. Я не уделял особенного внимания Словакии, так же как и США или Финляндии. Я не обращал на них особого внимания, я был занят просмотром игры нашей команды. Кого бы мы ни получили в следующем раунде, мы собираемся показать им нашу лучшую игру, а не беспокоиться о том, с кем мы будем играть", — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Дании не забила ни одной шайбы на МЧМ.