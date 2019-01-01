«Мы не любим русских. Почему они должны любить нас?» Канада — о поражении

Выиграть золото в матче группового этапа нельзя. А проиграть — запросто.

Матч молодёжного чемпионата мира Россия — Канада и поражение сборной кленового листа не могло пройти незамеченным для североамериканской прессы. Некоторые мнения получились особо «жгучими».

«Нам не нравятся русские. Но почему мы должны нравиться им»?

«О'кей, Канада. Надо начинать забывать. Мы по-прежнему празднуем годовщины Суперсерии-1972, как будто это было наше освобождение, да и победный гол Джордана Эберле в 2010-м просто нельзя не пересмотреть в эти дни. Но какой бы невероятной не была игра Канада — Россия в канун 2019 года, она не может стать классикой, поскольку победили плохие парни.

Россияне были лучшей командой? Возможно, хотя по броскам было равенство 31 — 31, голевые моменты были почти в одинаковом количестве, а итоговый счёт 2:1 в пользу России. Поможет ли Канаде в четвертьфинале этот хороший удар под зад, ведь теперь путь к медалям стала несколько сложнее? Всё, что не убивает тебя, должно делать тебя сильнее. В своём четвёртом матче на турнире канадцы встретились с командой, которая была такой же быстрой, такой же опытной, и такой же сильной. Или даже сильнее. Российский вратарь Пётр Кочетков сыграл намного лучше своего канадского визави Дипьетро, он сделал главный сейв на Комтуа.

Мы, канадцы, так часто побеждаем на этом турнире, что уже считаем его своим национальным достоянием. И что сейчас, мы удовлетворены, мы уверены в себе? Была бы жива эта канадская традиция, если бы мы не выигрывали золото так часто? Главный тренер Тим Хантер сказал, что ничего страшного. Он заявил, что это был бесплатный урок, а из поражения надо сделать необходимые выводы.

Костин заявил, что Комтуа в прошлой жизни работа в цирке, а Неймар — его лучший друг. Ну да, нам не нравятся русские. Но почему мы решили, что мы понравимся им?

Единственный способ встретиться с россиянами снова — это в субботу сыграть за медали. Предпочтительно, чтобы это был поздний, золотой матч.

«Это была хорошая победа над Канадой с точки зрения психологии. Мы уверены в том, как сыграем следующий раунд», — сказал Денисенко. Канада тоже уверена. Ну или хотя бы говорит, что уверена», — отмечает обозреватель Sportsnet Марк Спектор.

«Я думал, что в этом матче будет много голов, особенного после того, как команды быстро обменялись первыми шайбами. Но следующего гола пришлось ждать до тех пор, как Павел Шэн забил красивейшую шайбу. Игра была настолько равной, что всё на самом деле решили миллиметры. После броска Маккензи Энтвистла шайба буквально остановилась у штанги, Слепец дважды убегал в меньшинстве, Оуэн Типпет совсем чуть-чуть промахнулся. И в конце россияне надёжно сыграли в обороне, сделав два блока на последних секундах.

С Кочетковым в воротах россияне выиграли 2:1 в очень равной игре. Не думаю, что между сборными России и Канады есть различия. Если бы они сыграли этот матч 10 раз, каждая команда одержала бы по пять побед», — отметил обозреватель TSN, а в бывшем известный центрфорвард Рэй Ферраро.

«Сладкий кекс достался России»

«Золото нельзя выиграть в матче группового этапа под Новый год. Но проиграть — запросто. После того, как сборная России одержала победу и вывела из себя Комтуа, путь к золоту стал намного более сложным. До этого канадцам надо было обыграть лишь две хорошие команды, чтобы одержать итоговую победу. Сейчас нужно обыграть три. Словакия в четвертьфинале — это был настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4 — 12. Но теперь это угощение досталось сборной России, а Канада встретится с финнами, которые выиграли у них перед турниром.

Весь матч стал шоком для канадской системы — начиная от эмоций и заканчивая оценкой силы соперника. Теперь канадской команде, которую многие считают лучшей на турнире, нужно перегруппироваться. На предварительном этапе Канаде не пришлось показывать многого. Увы, это не самый счастливый Новый год. В первом же настоящем испытании Канада уступила, хотя контролировала большую часть игры. Увы, в конце вечера прозвучал гимн Российской Федерации», — отметил обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.

«Большие спасения, классные голы, море эмоций. Это то, что мы привыкли ждать от матча Канада — Россия на любом уровне, и в этом смысле матч МЧМ не разочаровал. Но россияне добились более лёгкого пути к медалям, поскольку в 1/4 финала им достались словаки», — добавил журналист Toronto Star Кевин Макгрэн.

«Канаде дали по носу»

«Это был отличный матч в канун Нового года, он полностью оправдал ожидания. Две хоккейные сверхдержавы провели ещё одну запоминающуюся дуэль, но итоговый счёт полностью обескуражил все 17 556 человек на «Роджерс-арене» в Ванкувере. Россия выиграла первое место в группе А и в 1/4 финале сыграет со словаками, а Канаде предстоит биться с финнами, которые опустились на третье место после поражения от США. Финляндия обыграла канадцев в последнем контрольном матче перед МЧМ, но с тех пор многое изменилось. Да, болельщики скандировали в адрес судьи «Ref you suck», когда Комтуа был удалён за «рыбку», но до турнира он тоже получал такие удаления», — отмечает журналист The Province Стив Юэн.

«Россия усмирила Канаду в этом злющем групповом этапе. Это был настоящий финал группового этапа, победа в котором имеет серьёзные преимущества. Выиграй — и ты получишь словаков в четвертьфинале. Проиграешь — и дорога к финалу будет завалена минами. Безусловно, россияне — самый сильный соперник, с которым Канада столкнулась на этом турнире. Теперь, если Канада выиграет четвертьфинал у финнов, то будет вынуждена играть со Швецией или США. Канадцы действовали достаточно для того, чтобы забросить вторую шайбу в ворота русских, но Кочетков в «рамке» оказался для них нерешаемой задачей», — заявил обозреватель Toronto Sun Майкл Трэйкос.

«Впервые на этом турнире канадцам дали по носу. Это, конечно, метафора, но в матче было много силовых единоборств и того, что называют «плохой кровью». Поражение осложнило Канаде путь к золоту, но ведь лучше проиграть сейчас, чем в матче на вылет, верно? На первый взгляд, канадцы сыграли классный матч против русских. Сборная Канады была быстрой, физически жёсткой и создала некоторые хорошие моменты, которых могло хватить для победы. Но на последнем рубеже у сборной России действовал вратарь Кочетков. Он был просто слишком хорош. Ему ещё предстоит попасть на драфт, но ранее он доминировал в серии матчей CHL — Россия.