Экс-форварду «Сибири» грозит тюремный срок

Бывшему нападающему хоккейного клуба «Сибирь» Йори Лехтере грозит тюремное заключение сроком до пяти лет за покупку наркотиков в Финляндии.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что хоккеист приобрёл восемь грамм кокаина в ночных клубах Тампере в июне и июле 2018 года. Судебное заседание по этому делу состоялось первого января, Лехтеря не присутствовал.

Осенью 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. Отмечается, что хоккеист входил в группе из 23 человек, которая распространяла двухкилограммовую партию кокаина.

«Эти обвинения ложные. Я собираюсь уточнить все детали данного дела, до конца разбирательств не будет никаких комментариев», — отреагировал хоккеист на ситуацию.