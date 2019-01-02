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Экс-форварду «Сибири» грозит тюремный срок 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: Fred Kfoury III/Icon Sportswire globallookpress.com
Бывшему нападающему хоккейного клуба «Сибирь» Йори Лехтере грозит тюремное заключение сроком до пяти лет за покупку наркотиков в Финляндии.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что хоккеист приобрёл восемь грамм кокаина в ночных клубах Тампере в июне и июле 2018 года. Судебное заседание по этому делу состоялось первого января, Лехтеря не присутствовал.
Осенью 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. Отмечается, что хоккеист входил в группе из 23 человек, которая распространяла двухкилограммовую партию кокаина.
«Эти обвинения ложные. Я собираюсь уточнить все детали данного дела, до конца разбирательств не будет никаких комментариев», — отреагировал хоккеист на ситуацию.
Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Георгия Тигиева наркотических веществ.
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Хоккей , В мире , Криминал , Происшествия , Георгий Тигиев
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