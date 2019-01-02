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Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру НХЛ из-за пропуска Матча звезд 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Национальная хоккейная лига (НХЛ) подтвердила, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подвергнется дисквалификации на одну игру регулярного чемпионата из-за отказа от участия в Матче звезд.
"За пропуск Матча звезд Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру", — говорится в сообщении на сайте НХЛ.
В среду было объявлено, что форвард "Вашингтона" не примет участия в Матче звезд, поскольку хочет дать организму отдых перед началом второй половины сезона.
"Я не говорю, что болен или что-то такое, но считаю это верным решением", — отметил 33-летний хоккеист.
Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд, который пройдет 26 января в Сан-Хосе.
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Хоккей , Александр Овечкин
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