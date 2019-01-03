Как за океаном отреагировали на отказ Овечкина от участия в Матче всех звёзд

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд. По словам хоккеиста, ему необходим недельный перерыв, чтобы восстановиться перед возобновлением регулярного сезона. Решение хорварда Вашингтона поддержали как коллеги спортсмена, так и болельщики. Многие представители СМИ отметили, что любители хоккея не должны критиковать Овечкина за этот шаг, поскольку только сам атлет может оценить своё состояние.

Участие Александра Овечкина в восьмом за его карьеру в НХЛ Матче всех звёзд болельщики и эксперты под вопрос не ставили. Овечкин, капитан действующего обладателя Кубка Стэнли, лидер лиги и один из главных любимчиков североамериканской публики, по результатам зрительского голосования был избран капитаном сборной Столичного дивизиона и по традиции должен был стать одним из «фронтменов» хоккейного уик-энда в Сан-Хосе. Однако сам россиянин решил иначе.

«Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Это сложное решение, мне нравится участвовать во всех мероприятиях. Но в это время года, учитывая мой возраст, мы решили взять недельный перерыв. Это сложно, но там будет лучше для меня», — приводит слова российского хоккеиста обозреватель Washington Post Изабелль Хуршудян в своём Twitter.

Учитывая показатели Овечкина в 6 последних встречах 2018 года — в которых, после лучшей голевой серии в карьере (14 игр подряд. — RT) Александр не забил ни одной шайбы, решение 33-летнего капитана «Кэпиталз» многие эксперты назвали логичным. Ведь отказываясь от участия в хоккейном шоу, Овечкин получает дополнительное время на отдых с семьёй, восстановление и подготовку к регулярному сезону. Игнорируя перелёт в Сан-Хосе, российская звезда НХЛ сможет самостоятельно распоряжаться недельным перерывом в период с 23 января по 1 февраля.

Кроме того, для Овечкина нынешний отказ от звёздного уик-энда уже не первый. Три года назад хоккеист принял такое же решение, мотивируя его опасениями усугубить полученную ранее травму нижней части корпуса.

Однако срыв запланированного лигой сценария «Матча всех звёзд», согласно регламенту НХЛ, будет стоить Овечкину дисквалификации на один матч регулярного сезона. Об этом сообщил известный североамериканский репортёр Крис Куц.

«НХЛ подтверждает, что Александр Овечкин пропустит один матч регулярного чемпионата из-за того, что не поедет на Матч звёзд», — отметил журналист.

«Он знает своё тело лучше»

Отсутствие российского форварда в составе участников главного хоккейного шоу года ожидаемо вызвало бурную реакцию хоккейного мира, болельщиков и экспертов по обе стороны океана.

Так, главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден заявил, что полностью поддерживает решение своего хоккеиста.

«Да, у Александра нет травмы, но можно ли сказать, что он здоров на 100%? Большинство игроков на данный момент ответят «нет» на этот вопрос, так что мы можем сказать подобное и про Овечкина. Это его решение, и мы в организационном плане его полностью поддерживаем. Он получал много игрового времени, последние полтора года работал на износ. Этот перерыв позволит получить отдых, который ему необходим. Он знает своё тело лучше, и я ожидаю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо», — цитирует Рирдена Washington Post.

Поддержал решение Овечкина и олимпийский чемпион по хоккею Дариус Каспарайтис. По словам экс-защитника «Питтсбурга», на решение 33-летнего форварда могло повлиять в том числе и рождение ребёнка. 18 августа у Овечкина и его супруги Анастастии Шубской родился первенец — Сергей.

«Я прекрасно понимаю Сашу. Он устал и морально, и физически, ведь в прошлом году у «Вашингтона» был долгий плей-офф. Плюс нельзя забывать, что у Овечкина родился ребёнок. Человека нужно понять. Всё-таки эта игра несерьёзная, так что несколько дней отдыха пойдут Овечкину на пользу. Саша побудет с семьёй, с ребёнком. На такое мероприятие, как «Матч звёзд», нужно ехать с удовольствием», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

Кроме того, Каспарайтис призвал журналистов, преимущественно североамериканских, с пониманием отнестись к решению капитана «Вашингтона» и повременить с критикой.

«Наверное, как всегда, не поймут Овечкина журналисты, они могут начать лить грязь. Не хочется, чтобы это произошло», — отметил Каспарайтис.

Однако опасения золотого призёра ОИ не оправдались. Так, журналист NBC Пол Росс назвал Овечкина одним из лучших хоккеистов за всю историю существования лиги и заявил, что россиянин имеет право самостоятельно принимать подобные решения.

«Овечкин может больше ничего делать в своей карьере. Он и так в топ-10 за все времена. То же самое касается и Сидни Кросби. Люди, которые расстроены всем этим, не имеют представления, что это за спорт», — написал репортёр в своем Twitter.

Обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян заявила, что хоккеист, сыгравший 106 матчей в прошлом сезоне, заслуживает уважения.