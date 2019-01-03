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Голкипер сборной Канады: мы подвели страну 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер молодежной сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале домашнего молодежного чемпионата мира с Финляндией, передает "Советский спорт".
"Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится проигрывать. Это то, о чем приходится думать и сожалеть. Мы чувствуем, что подвели Канаду", — цитирует хоккеиста журналист TSN Марк Мастерс.
Дипьетро также отметил, что крики болельщиков с трибун было здорово слышать, однако, он признался, что победа в итоге была бы намного важнее.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.
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Хоккей , Майкл Дипьетро , Советский спорт
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