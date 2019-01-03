Голкипер сборной Канады: мы подвели страну

"Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится проигрывать. Это то, о чем приходится думать и сожалеть. Мы чувствуем, что подвели Канаду", — цитирует хоккеиста журналист TSN Марк Мастерс.

Дипьетро также отметил, что крики болельщиков с трибун было здорово слышать, однако, он признался, что победа в итоге была бы намного важнее.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.