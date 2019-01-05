Хоккеисты сборной России играли лучше американцев в полуфинале молодежного чемпионата мира, заявил форвард национальной команды Клим Костин.
Россияне уступили американцам в матче, прошедшем в Ванкувере, со счетом 1:2.
Russia makes it 1-0 after simply outworking the Americans in their own zone. A lot of watching from the US. Samorukov slap pass to Nikita Shashkov. #WJC2019 #WJC2019 pic.twitter.com/7g0q6EEfLR— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.
"Никаких слов не подобрать. Играли лучше. Поражение тяжело пережить, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне", — сказал Костин журналистам.
В первом периоде судьи не засчитали шайбу Никиты Шашкова, из-за того что она залетела в ворота от конька хоккеиста.
"В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь всё и все против нас", — отметил Костин.