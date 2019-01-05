Костин: мы русские, здесь всё и все против нас

Хоккеисты сборной России играли лучше американцев в полуфинале молодежного чемпионата мира, заявил форвард национальной команды Клим Костин

Россияне уступили американцам в матче, прошедшем в Ванкувере, со счетом 1:2.

Russia makes it 1-0 after simply outworking the Americans in their own zone. A lot of watching from the US. Samorukov slap pass to Nikita Shashkov. #WJC2019 #WJC2019 pic.twitter.com/7g0q6EEfLR— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

"Никаких слов не подобрать. Играли лучше. Поражение тяжело пережить, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне", — сказал Костин журналистам.

В первом периоде судьи не засчитали шайбу Никиты Шашкова , из-за того что она залетела в ворота от конька хоккеиста.