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Костин: мы русские, здесь всё и все против нас 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Крис Бэрри
Хоккеисты сборной России играли лучше американцев в полуфинале молодежного чемпионата мира, заявил форвард национальной команды Клим Костин.
Россияне уступили американцам в матче, прошедшем в Ванкувере, со счетом 1:2.
"Никаких слов не подобрать. Играли лучше. Поражение тяжело пережить, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне", — сказал Костин журналистам.
В первом периоде судьи не засчитали шайбу Никиты Шашкова, из-за того что она залетела в ворота от конька хоккеиста.
"В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь всё и все против нас", — отметил Костин.
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Комментарии23
Хоккей , Никита Шашков , Клим Костин
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