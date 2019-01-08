"Чикаго" проиграл "Калгари" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джонни Годро (4-я и 41-я минуты), Шон Монахан (39) и Гарнет Хэтэуэй (60). У проигравших отличились Патрик Кейн (17), Алекс Дебринкэт (26) и Брэндон Саад (60).
Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне на его счету теперь 20 очков (7 шайб + 13 передач) в 41 матче.
"Калгари" занимает первое место в Западной конференции, набрав 58 очков в 44 матчах. "Чикаго" расположился на 13-й строчке с 39 очками в 45 встречах.
В другом матче дня "Монреаль" дома проиграл "Миннесоте" со счетом 0:1. Голкипер Деван Дубник отразил все 32 броска по своим воротам, сделав первый шатаут в сезоне.