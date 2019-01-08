«Чикаго» проиграл «Калгари» в матче НХЛ. Анисимов сделал две голевые передачи

"Чикаго" проиграл "Калгари" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне на его счету теперь 20 очков (7 шайб + 13 передач) в 41 матче.

"Калгари" занимает первое место в Западной конференции, набрав 58 очков в 44 матчах. "Чикаго" расположился на 13-й строчке с 39 очками в 45 встречах.