Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал хоккеистов молодежной сборной России, завоевавших бронзу чемпионата мира, передает "Советский спорт".
"Ни фига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят… эту бронзу. Они обязаны были играть в финале", — написал Радимов в твиттере.
В полуфинале турнира сборная России проиграла команде США со счетом 1:2.
Встреча между сборными России и Швейцарии за бронзу завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.