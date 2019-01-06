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Экс-игрок «Зенита» призвал российских хоккеистов выбросить бронзу МЧМ 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал хоккеистов молодежной сборной России, завоевавших бронзу чемпионата мира, передает "Советский спорт".
"Ни фига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят… эту бронзу. Они обязаны были играть в финале", — написал Радимов в твиттере.
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале турнира сборная России проиграла команде США со счетом 1:2.
Встреча между сборными России и Швейцарии за бронзу завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Хоккей , Владислав Радимов , Зенит , Газета.Ru , Советский спорт
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