Тренер «Вашингтона» прокомментировал дисквалификацию Овечкина

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден высказался относительно дисквалификации российского нападающего клуба Александра Овечкина на один из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Матч ТВ".

Наставник пока не решил, в какой встрече капитан не примет участие.

"Мы пока не приняли окончательное решение. Все будет зависеть от того, как команда будет играть в следующих встречах", — отметил Рирден.

Напомним, что форвард не выступит в Матче всех звезд НХЛ, за что и был отстранен на одну игру по регламенту лиги.

Событие состоится 26–27 января.

Ранее Овечкин рассказал о планах "Вашингтона" по борьбе с серией поражений.