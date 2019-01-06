Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.

В 20-секундном видео с благодарственным обращением к болельщикам демонстрируются девять флагов стран-участниц, тогда как на ЧМ выступали десять команд.

"Вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и всем болельщикам из других уголков мира. Вы смогли вписать этот турнир в историю", — говорится в подписи к видео в Twitter.

Болельщики возмутились такому отношению и начали оставлять комментарии в соцсети. Им не понравилось отношение к российской сборной. Многие связали это с политическими мотивами организаторов.

"Спорт вне политики", "Да вы что там, вы не ****** так поступать?", "Жалкие, убогие…", — выразили негодование интернет-юзеры.

В воскресенье российская сборная завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, победив швейцарцев со счетом 5:2. Золотые медали получили финны, обыгравшие в финале американцев.