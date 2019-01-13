Овечкину зашили руку во время матча «Вашингтон» — «Коламбус»

В конце первого тайма россиянин порезал руку. Игрок досрочно покинул скамейку запасных, и врачи зашили ему рану.

Несмотря на повреждение, Овечкин вышел вскоре на лед и исполнил результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Коламбуса".