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Овечкину зашили руку во время матча «Вашингтон» — «Коламбус» 

Газета.Ru + ещё 44 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В конце первого тайма россиянин порезал руку. Игрок досрочно покинул скамейку запасных, и врачи зашили ему рану.
Несмотря на повреждение, Овечкин вышел вскоре на лед и исполнил результативную передачу.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Коламбуса".
Ранее российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой матча против "Баффало Сэйбрз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
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Хоккей , Александр Овечкин , Никита Кучеров , Советский спорт
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