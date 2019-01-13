Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В конце первого тайма россиянин порезал руку. Игрок досрочно покинул скамейку запасных, и врачи зашили ему рану.
Несмотря на повреждение, Овечкин вышел вскоре на лед и исполнил результативную передачу.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Коламбуса".
Ранее российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой матча против "Баффало Сэйбрз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.