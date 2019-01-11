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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон» благодаря двум голам Овечкина. 

Вести.Ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: Reuters
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно пять встреч. Победитель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Бостон Брюинз" 4:2. Героем встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший две шайбы в ворота "Бостона". Эти голы стали для российского нападающего 31 и 32 в сезоне. Всего же Овечкин набрал по системе гол+пас 49 очков — 32+17.
Упорной получилась встреча между "Коламбус Блю Джекетс" и "Нэшвилл Предаторз". В третьем периоде хозяева вырвались вперед 3:1 после точных бросков Артемия Панарина и Буна Дженнера. Но "хищники" дважды поразили ворота "Коламбуса", в которых не было Сергея Бобровского. Российский вратарь "Блю Джекетс" был отстранен руководством. Основное время завершилось вничью 3:3. Но в овертайме Панарин забросил свою вторую шайбу, ставшую победной — 4:3. У Артемия стало 46 очков — 15 голов и 31 передача.
"Филадельфия Флайерз" дома была сильнее "Даллас Старз" 2:1. Вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 20 бросков из 22. Противостояние двух представителей Нью-Йорка завершилось победой "Рейнджерс" 4:3. Нападающий "Айлендерс" Павел Бучневич сделал голевую передачу. "Нью-Джерси Дэвилз" на своем льду проиграл "Торонто Мейппл Ливз" 2:4.
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Комментарии1
Хоккей , Сергей Бобровский , Александр Овечкин , Антон Худобин , Артемий Панарин , Павел Бучневич
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