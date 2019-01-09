Малкин перечислил Магнитогорску миллионы

Малкин перечислил деньги для пострадавших в Магнитогорске

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин перечислил сумму в размере четырех миллионов рублей на счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске, сообщает "Советский спорт"

Игрок сказал об этом руководителям магнитогорского хоккейного клуба "Металлург".

Также игроки "Питтсбурга" проводят отдельный сбор средств, которые адресно направят в Россию пострадавшим.

"Искренне благодарим всех, кто посильно участвует в помощи жертвам происшествия", — гласит заявление на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, что взрыв произошел 31 декабря рано утром. Он привел к обрушению подъезда десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.

Малкин является воспитанником школы "Металлурга".