Малкин перечислил Магнитогорску миллионы

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Малкин перечислил деньги для пострадавших в Магнитогорске 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин перечислил сумму в размере четырех миллионов рублей на счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске, сообщает "Советский спорт".
Игрок сказал об этом руководителям магнитогорского хоккейного клуба "Металлург".
Также игроки "Питтсбурга" проводят отдельный сбор средств, которые адресно направят в Россию пострадавшим.
"Искренне благодарим всех, кто посильно участвует в помощи жертвам происшествия", — гласит заявление на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Напомним, что взрыв произошел 31 декабря рано утром. Он привел к обрушению подъезда десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.
Малкин является воспитанником школы "Металлурга".
Ранее нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров высказался относительно матча против "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
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Хоккей , Видео , Прочее , Евгений Малкин , Никита Кучеров , Советский спорт
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