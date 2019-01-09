Малкин перечислил Магнитогорску миллионы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин перечислил сумму в размере четырех миллионов рублей на счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске, сообщает "Советский спорт".
Игрок сказал об этом руководителям магнитогорского хоккейного клуба "Металлург".
Также игроки "Питтсбурга" проводят отдельный сбор средств, которые адресно направят в Россию пострадавшим.
"Искренне благодарим всех, кто посильно участвует в помощи жертвам происшествия", — гласит заявление на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Напомним, что взрыв произошел 31 декабря рано утром. Он привел к обрушению подъезда десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.
Малкин является воспитанником школы "Металлурга".
Ранее нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров высказался относительно матча против "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.