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Панарин отреагировал на предложение о бесплатной водке 

News.ru 1 час назад
Фото: Andy Lewis/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press
Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал предложение местного бара High Bank о неограниченном запасе водки. Так руководство заведения решило заставить хоккеиста остаться в команде.
На странице российского форварда в Instagram появилась фотография рекламного баннера, на котором изображена бутылка фирменной водки и надпись: «Эй, Панарин! Останься с „Коламбусом“ и наслаждайся пожизненным запасом в High Bank».
В комментарии к фото хоккеист поблагодарил владельцев бара за блестящее предложение и заявил, что теперь у него в городе есть новое любимое заведение.
Как писал News.ru, в июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Хоккеист рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.
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Комментарии
Хоккей , Артемий Панарин
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