Панарин отреагировал на предложение о бесплатной водке

На странице российского форварда в Instagram появилась фотография рекламного баннера, на котором изображена бутылка фирменной водки и надпись: «Эй, Панарин! Останься с „Коламбусом“ и наслаждайся пожизненным запасом в High Bank».

В комментарии к фото хоккеист поблагодарил владельцев бара за блестящее предложение и заявил, что теперь у него в городе есть новое любимое заведение.

Как писал News.ru, в июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Хоккеист рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.